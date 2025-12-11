Горькое соединение в шоколаде может замедлять старение, выяснили ученые

Aging: соединение теобромин в шоколаде может продлевать жизнь

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин — природное соединение, придающее темному шоколаду горький вкус — может замедлять старение на молекулярном уровне. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Теобромин относится к семейству веществ, к которому принадлежат кофеин и теофиллин. В организме человека он действует как мягкий стимулятор, повышая бдительность без нервозности. В какао концентрация теофиллина особенно высока.

Ученые давно предполагали, что растительные соединения могут менять активность генов через эпигенетические метки на ДНК, которые с возрастом изменяются. Чтобы подтвердить эту теорию, команда проанализировала данные 509 женщин из исследования TwinsUK и 1160 участников когорты KORA в Германии. Ученые сравнивали уровни различных метаболитов в крови участников и оценивали метилирование ДНК — изменений в активности генов.

Результаты показали: более высокий уровень теобромина в организме связан с замедленным «эпигенетическим старением», измеряемым специальными тестами GrimAge и DNAmTL. Такие выводы согласуются с экспериментами на животных: у нематод C. elegans (круглых червей) теобромин продлевает жизнь, улучшает липидный профиль, кровяное давление и когнитивные функции.

Авторы отмечают, что влияние теобромина может быть частично связано с другими компонентами какао, например полифенолами, а также образом жизни участников. Положительный эффект соединения был особенно заметен среди курильщиков, что указывает на возможное противодействие теобромина эпигенетическим повреждениям, вызванным никотином.

«Следующий шаг — понять, действует ли теобромин сам по себе или в сочетании с другими веществами», — отметил ведущий автор исследования Рами Саад.

