На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Мюнхене задержали ультраправых «Санта-Клаусов»

Spiegel: в Германии арестовали ультраправых Санта-Клаусов
true
true
true
close
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В мюнхенском метро полиция расследует инцидент с участием предполагаемых сторонников праворадикального «Движения идентичности». По данным правоохранительных органов, во вторник вечером группа людей, переодетых в Санта-Клаусов, распространяла экстремистские материалы в поезде линии U6, отправлявшемся со станции «Одеонсплац», пишет Spiegel.

Активисты раздавали пассажирам так называемые «посадочные талоны» — вымышленные документы, адресованные «соискателям убежища и нелегальным мигрантам» с надписью: «От Германии к родине». Несколько свидетелей сообщили о происходящем в полицию.

Как отмечает представитель ведомства, акция, по предварительным данным, связана с группой «Lederhosen Revolte», которую Баварское управление по защите Конституции относит к подгруппам праворадикального «Движения идентичности» . Государственная безопасность взяла на себя расследование по подозрению в подстрекательстве к ненависти. Cообщается, что подозреваемые уже задержаны.

«Движение идентичности» известно своими расистскими и исламофобскими позициями и находится под наблюдением немецкого Управления по защите Конституции. Организация позиционирует себя как «патриотическое молодежное движение», активно действует по всей стране и широко использует социальные сети. Согласно ее идеологии, принадлежность к «немецкому народу» определяется этническим происхождением, а под лозунгом «ремиграции» участники требуют прекращения миграционных процессов.

Ранее игравшего в США Санта-Клауса экс-учителя поймали на распространении детского порно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами