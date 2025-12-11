В Мюнхене задержали ультраправых «Санта-Клаусов»

В мюнхенском метро полиция расследует инцидент с участием предполагаемых сторонников праворадикального «Движения идентичности». По данным правоохранительных органов, во вторник вечером группа людей, переодетых в Санта-Клаусов, распространяла экстремистские материалы в поезде линии U6, отправлявшемся со станции «Одеонсплац», пишет Spiegel.

Активисты раздавали пассажирам так называемые «посадочные талоны» — вымышленные документы, адресованные «соискателям убежища и нелегальным мигрантам» с надписью: «От Германии к родине». Несколько свидетелей сообщили о происходящем в полицию.

Как отмечает представитель ведомства, акция, по предварительным данным, связана с группой «Lederhosen Revolte», которую Баварское управление по защите Конституции относит к подгруппам праворадикального «Движения идентичности» . Государственная безопасность взяла на себя расследование по подозрению в подстрекательстве к ненависти. Cообщается, что подозреваемые уже задержаны.

«Движение идентичности» известно своими расистскими и исламофобскими позициями и находится под наблюдением немецкого Управления по защите Конституции. Организация позиционирует себя как «патриотическое молодежное движение», активно действует по всей стране и широко использует социальные сети. Согласно ее идеологии, принадлежность к «немецкому народу» определяется этническим происхождением, а под лозунгом «ремиграции» участники требуют прекращения миграционных процессов.

Ранее игравшего в США Санта-Клауса экс-учителя поймали на распространении детского порно.