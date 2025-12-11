«Обвинения абсурдны»: депутат Госдумы – о задержании российского ученого в Польше

Обвинения против российского ученого Александра Бутягина, которого задержали в Польше, абсурдны, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Россия будет добиваться его освобождения.

«Обвинения против российского ученого абсурдны и политически мотивированы. Польские власти руководствуются больше русофобской порукой, чем здравым смыслом. Россия не оставит эту ситуацию без ответа и сделает все, чтобы добиться освобождения гражданина РФ», — заявил он.

До этого издание Baza сообщило, что власти Польши задержали, а затем арестовали на 40 суток россиянина Александра Бутягина – ученого-археолога, сотрудника Эрмитажа. Россиянина допросили на прошлой неделе в Варшаве, он оказался там проездом из Нидерландов на Балканы, где проводил серию лекций. Сообщается, что ученого задержали по запросу властей Украины, они намерены добиться его экстрадиции в Киев. Бутягина подозревают в «незаконных археологических работах» в Крыму.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с позже сообщила, что представитель посольства России в Варшаве встретился с Бутягиным. В Варшавской окружной прокуратуре сообщили «Известиям», что российскому ученому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина.