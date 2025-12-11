План Трампа по Украине не предусматривает отход сил армии России

Дополненный план президента США Дональда Трампа по Украине не подразумевает отвод сил армии РФ. Об этом пишет газета Financial Times.
«Высокопоставленный украинский чиновник, который ознакомился с последним вариантом предложения заявил, что оно не предусматривает вывода российских войск с восточной границы демилитаризованной зоны», — говорится в сообщении.
По обновленному мирному плану Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
По информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.
Ранее в МИД РФ объяснили, почему Украина оттягивает принятие плана Трампа.