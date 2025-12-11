На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чумаков рассказал, чем он заменил 13-ю заплату для сотрудников

Певец Чумаков заявил, что платит сотрудникам премии и сладости в Новый год
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Алексей Чумаков признался в беседе с «Пятым каналом», что не платит 13-ю зарплату сотрудникам на Новый год.

По словам Чумакова, он может выдать премии своим работникам в этот период.

«Также есть какие-то приятности, вкусняшки человеческие в благодарность за хорошую совместную работу», — рассказал артист.

10 декабря Чумаков сообщил, что имеет возможность получить инвалидность второй группы. Он добавил, что пока не собирается этого делать, так как еще способен работать. Исполнитель подчеркнул, что не чувствует себя инвалидом.

18 августа Чумаков рассказал, что ему срочно провели хирургическое вмешательство. Ему стало плохо во время отпуска. Его жена, артистка Юлия Ковальчук, настояла на госпитализации. После прилета в Москву артиста отправили в больницу.

Оказалось, у Чумакова разорвались сразу два межпозвоночных диска, защемившие нерв и часть спинного мозга. Врачи поставили 6 титановых штифтов и две 12-сантиметровые пластины на три позвонка певца.

Ранее Шаляпин призвал друзей Долиной купить ей квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами