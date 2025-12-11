Чумаков рассказал, чем он заменил 13-ю заплату для сотрудников

Певец Чумаков заявил, что платит сотрудникам премии и сладости в Новый год

Певец Алексей Чумаков признался в беседе с «Пятым каналом», что не платит 13-ю зарплату сотрудникам на Новый год.

По словам Чумакова, он может выдать премии своим работникам в этот период.

«Также есть какие-то приятности, вкусняшки человеческие в благодарность за хорошую совместную работу», — рассказал артист.

10 декабря Чумаков сообщил, что имеет возможность получить инвалидность второй группы. Он добавил, что пока не собирается этого делать, так как еще способен работать. Исполнитель подчеркнул, что не чувствует себя инвалидом.

18 августа Чумаков рассказал, что ему срочно провели хирургическое вмешательство. Ему стало плохо во время отпуска. Его жена, артистка Юлия Ковальчук, настояла на госпитализации. После прилета в Москву артиста отправили в больницу.

Оказалось, у Чумакова разорвались сразу два межпозвоночных диска, защемившие нерв и часть спинного мозга. Врачи поставили 6 титановых штифтов и две 12-сантиметровые пластины на три позвонка певца.

