Комментатор «Матч ТВ» сравнил «Сочи» с рехабом

Комментатор «Матч ТВ» Генич сравнил «Сочи» с рехабом
Константин Генич/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российский комментатор Константин Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу» сравнил футбольный клуб «Сочи» с рехабом.

«Та ситуация, когда просто футболистов надо реанимировать? «Сочи» — это рехаб. Практически да, получается. Ну, вот футболистов там реанимирую», — сказал Генич.

После 18 туров «Сочи» с 9 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее были названы главные претенденты на вылет из РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
