Жулин высказался о травме Синициной

Александр Жулин, наставник Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал травму спортсменки, которую она получила на московском этапе Кубка России, передает ТАСС.

«Вышли кататься, как смогли, так и проехали. Сказал — докуда доедете. Безумно болело колено, хотели сниматься еще вчера. Будем лечиться, восстанавливаться и готовиться к Сочи», — сказал Жулин.

Напомним, третий этап Кубка России пройдет в Сочи с 23 по 27 октября.



Ранее Синицина и Кацалапов прервали выступление на этапе Кубка из-за травмы фигуристки.