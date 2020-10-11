Лебедев обратился к Поветкину перед боем с Уайтом

Боксер Денис Лебедев обратился к Александру Поветкину перед боем с Диллианом Уайтом.

Напомним, поединок состоится 21 ноября в Великобритании.

«Поветкину я хочу пожелать — только вперед. Прошу и умоляю — не лезь в драку. Пускай он лезет сам», — сказал Лебедев во время видеоконференции с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.



23 августа Поветкин одолел британца, отправив его в нокаут в пятом раунде.

Ранее Костя Цзю оценил шансы Поветкина в бою-реванше против Уайта.