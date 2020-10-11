Лебедев обратился к Поветкину перед боем с Уайтом
Андрей Черников
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Боксер Денис Лебедев обратился к Александру Поветкину перед боем с Диллианом Уайтом.
Напомним, поединок состоится 21 ноября в Великобритании.
«Поветкину я хочу пожелать — только вперед. Прошу и умоляю — не лезь в драку. Пускай он лезет сам», — сказал Лебедев во время видеоконференции с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.
23 августа Поветкин одолел британца, отправив его в нокаут в пятом раунде.
Ранее Костя Цзю оценил шансы Поветкина в бою-реванше против Уайта.