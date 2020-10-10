Боец UFC бросил вызов Чимаеву

Британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл бросил вызов шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

Напомним, швед написал пост в Twitter , в котором отметил, что с ним отказываются драться.

«Если тебе тяжело найти соперника, я посвящу тебя в элиту», — оставил комментарий Тилл.



Напомним, Чимаев должен выступить в главном бою турнира UFC в декабре.



Ранее Чимаев пожаловался на нежелание бойцов UFC драться с ним.