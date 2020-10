Конор Макгрегор принял предложение UFC о поединке с Дастином Порье

Ирландский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял предложение промоушена о поединке с американцем Дастином Порье. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter. При этом ирландец подчеркнул, что рассчитывает провести бой в рамках турнира UFC 255. В качестве альтернативы он также предложил встретиться на турнирах UFC 256 или UFC Fight Night 19 декабря.

«Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о поединке с тобой. Но я сказал им, что бой должен пройти в 2020 году. Я согласен на бой 21 ноября, учитывая недавние травмы. Но также готов сразиться с тобой в декабре. Либо 12 числа, либо 19 декабря», — написал ирландец.

Макгрегор и Порье встречались между собой в сентябре 2014 года. Тогда бой завершился победой ирландца нокаутом.

Ранее сообщалось, что Дастин Порье согласился сразиться с Макгрегором на турнире UFC.

Hello Dustin! I accepted the @ufc offer to fight you, but told them it must happen in 2020. I'm ready for Nov 21st, given that cards recent injury issues, as well as any of the December dates, the 12th and the 19th. I'll also still donate the $500k to The Good Fight Foundation https://t.co/23hN4AHtoI