Медведева: надеялась на помощь уколов от боли, но все тщетно

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева поделилась подробностями о своем повреждении. По словам спортсменки, ее беспокоят старые проблемы со спиной. Фигуристка пыталась избавиться от боли с помощью лекарств, однако из-за серьезного повреждения она была вынуждена отказаться от участия во втором этапе Кубка России, который пройдет с 10 по 13 октября в Москве.

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием. Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо», — написала фигуристка у себя в Instagram.

До этого Медведева уже пропустила первый этап Кубка России в Сызрани. Турнир является отборочным перед чемпионатом России, который должен пройти в Челябинске. Ранее фигуристке предрекли скорый конец карьеры.