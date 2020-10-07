Источник: «Открытие Арену» закроют за нарушение мер безопасности по COVID-19

Домашний стадион московского «Спартака» «Открытие Арену» временно закроют из-за нарушения требований безопасности, связанных с COVID-19. Об этом проинформировали в «РБК-Спорт» со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы.

Незадолго до этого сообщалось, что на арене красно-белых присутствовало более допустимых 50% болельщиков от общей вместимости стадиона.

Ходатайство в суд о закрытии стадиона было подано Роспотребнадзором. Работа «Открытия Арены» может быть приостановлена на срок от 30 до 90 дней.

Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» может продолжить карьеру в «Урале».