Чимаев призвал главу UFC назвать имя своего будущего соперника

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту.

«Полусредний или средний вес — неважно, я буду готов. Назови мне имя, Дана Уайт», — написал Чимаев в Twitter.

20 сентября швед одержал третью победу в карьере в UFC, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее сообщалось, что американец Стивен Томпсон отказался от боя против Чимаева.

