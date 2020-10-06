Чимаев призвал главу UFC назвать имя своего будущего соперника
Антон Борисов
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту.
«Полусредний или средний вес — неважно, я буду готов. Назови мне имя, Дана Уайт», — написал Чимаев в Twitter.
20 сентября швед одержал третью победу в карьере в UFC, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.
Ранее сообщалось, что американец Стивен Томпсон отказался от боя против Чимаева.
Welterweight middleweight doesn't matter I will be ready give me a name @danawhite— Khamzat Chimaev (@KChimaev) October 5, 2020