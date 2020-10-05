Овечкин хотел бы сыграть за футбольное «Динамо»

Анастасия Мартыненко

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хотел бы попробовать себя в футболе, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Форвард посетил матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», который закончился победой столичного клуба со счетом 2:0. Перед встречей Овечкин объявил стартовый состав «Динамо», а после матча пошутил, что ждет заключения контракта.

На вопрос о том, на какой позиции хоккеист хотел бы сыграть, он ответил, что согласен на любую.

«Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер», — признался он.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ.