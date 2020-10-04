Исмаилов хочет помочь пропавшему Александру Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов хочет помочь еще одному бойцу России — Александру Емельяненко.

Об этом он написал в своем Instagram. Емельяненко пропал из социальных сетей: после поединка с Исмаиловым 24 июля, где он проиграл техническим нокаутом, спортсмен выложил всего один пост и больше не появлялся.

«Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши все хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки! Не знаю, что из этого выйдет», — написал он.

Исмаилов добавил, что если он стал причиной падения какого-то человека, то он всегда готов прийти на помощь.

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