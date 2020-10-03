«Зенит» не впишется в лимит на легионеров в случае покупки Вендела

Петербургский «Зенит» столкнется с проблемами в случае приобретения полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела. Ранее стало известно, что сине-бело-голубые заключат с бразильцем контракт сроком на пять лет и заплатят за этот трансфер €20 млн.

Для включения Вендела в состав команды для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербуржцам будет необходимо избавиться от одного иностранного футболиста. Начиная с сезона-2020/21, в РПЛ действует новый лимит — «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат. На данный момент «Зенит» уже заявил максимальное количество иностранных игроков. В составе сине-бело-голубых числятся украинец Ярослав Ракицкий, хорват Деян Ловрен, бразильцы Дуглас до Сантос и Малком, колумбиец Вильмар Барриос, аргентинцы Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси, а также иранец Сердар Азмун.

Одним из главных кандидатов на выход из заявки «Зенита» является Ригони, который может быть отдан в аренду в «Сочи».