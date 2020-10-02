Петржела считает, что «Спартак» будет плакать во время матча с «Зенитом»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча между московским «Спартаком» и сине-бело-голубыми, передает «Чемпионат.com».

«Спартак» будет много плакать, постоянно хотеть пенальти. Они жалуются на «Зенит». Говорят, о судействе. Думаю, у красно-белых нет шансов. Хотя они играют в Москве, так что небольшие есть», — сказал специалист.

Встреча состоится 3 октября.



Ранее легионер «Спартака» подобрал эпитеты к слову «Россия».