СМИ: «Динамо» отправило Новикова в отставку
Андрей Черников
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Руководство московского «Динамо» приняло решение отправить наставника Кирилла Новикова в отставку, сообщает «СЭ».
Напомним, 17 сентября бело-голубые вылетели из Лиги Европы, уступив в матче второго квалификационного раунда тбилисскому «Локомотиву».
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает девятое место, набрав 14 очков.
Ранее «Химки» обыграли «Динамо» и одержали первую победу в РПЛ.