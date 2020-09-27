Хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити»
Антон Борисов
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«Лестер Сити» разгромил «Манчестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Джейми Варди, также отличились Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс. У хозяев мячи забили Рияд Марез и Натан Аке.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Ньюкасл Юнайтед».
Англия. Премьер-лига. 3-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Лестер Сити» (Лестер) — 2:5
Голы: 1:0 — Марез, 4; 1:1 — Варди, 37 (пенальти); 1:2 — Варди, 54; 1:3 — Варди, 58; 1:4 — Мэддисон, 77; 2:4 — Аке, 84; 2:5 — Тилеманс, 88 (пенальти).