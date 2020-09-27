Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: никто не заботится об игроках

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола критично высказался об интенсивном графике проведения матчей, передает «Би-би-си».

Гвардиола заявил, что футболисты сталкиваются с серьезными нагрузками при изменении графика турниров из-за пандемии коронавирусов. Во многих чемпионатах предсезонная подготовка была сокращена, а матчи стали проводиться чаще.

«Никто не заботится об игроках. Все – Премьер-лига, УЕФА, Английская футбольная лига – отстаивали свой собственный бизнес, свою позицию», — заявил испанский специалист.

Ранее сообщалось, что тренер «Бенфики» оценил вероятность сделки с «Ман Сити» по Диашу.