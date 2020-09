Наставник «Реала» Зидан высказался о скандалах в «Барселоне»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о многочисленных скандалах в каталонской «Барселоне», передает AS в Twitter.

«Не знаю, что происходит внутри клуба. Думаю, у каждого клуба есть проблемы и трудности. Считаю, что «Барселона», с точки зрения команды и состава — это клуб, который будет бороться за все трофеи», — сказал Зидан.

Напомним, клуб расстался с Луисом Суаресом из-за того, что наставник Рональд Куман не видел его в составе. Многие игроки команды встали на сторону футболиста. Также сине-гранатовых хотел покинуть Лионель Месси.



Ранее сообщалось о том, что Куман больше не доверяет руководству «Барселоны».

