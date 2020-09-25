Футболисты «Атлетико» поприветствовали Суареса в команде
Андрей Черников
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Футболисты мадридского «Атлетико» поприветствовали Луиса Суареса в команде.
Напомним, форвард перешел в новый клуб из каталонской «Барселоны».
Игроки «матрасников» устроили новичку тоннель.
Суарес выступал за сине-гранатовых с 2014 года. Летом 2020 года новый тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что не видит нападающего в команде.
Ранее сообщалось о том, что Александр Зинченко может перейти в «Барселону» на правах аренды.
��⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
�� ¡Recibimos a @LuisSuarez9 sobre el césped!
�� #AúpaAtleti pic.twitter.com/cTU7hr3sY2