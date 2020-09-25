Футболисты «Атлетико» поприветствовали Суареса в команде

Футболисты мадридского «Атлетико» поприветствовали Луиса Суареса в команде.

Напомним, форвард перешел в новый клуб из каталонской «Барселоны».



Игроки «матрасников» устроили новичку тоннель.

Суарес выступал за сине-гранатовых с 2014 года. Летом 2020 года новый тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что не видит нападающего в команде.

Ранее сообщалось о том, что Александр Зинченко может перейти в «Барселону» на правах аренды.