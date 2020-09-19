Тренер «Урала» Матвеев оценил ничью с «Зенитом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничью в матче против петербургского «Зенита» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sports.ru.

По его мнению, «шмели» после пропущенного мяча взяли игру под свой контроль.

«Думаю, неплохой результат. При достаточно качественной игре, которую мы показали, — занесем в актив, в плюс.

Начали мы, к сожалению, не очень хорошо. Допускали детские ошибки на ровном месте. Нервозность какая-то присутствовала», — сказал Матвеев в эфир телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Серхио Регилон перешел из мадридского «Реала» в лондонский «Тоттенхэм».