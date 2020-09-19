РУСАДА отреагировало на утечку информации о дисквалификации Сотсковой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление об утечке информации о возможной десятилетней дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой.

В организации отметили, что сотрудники РУСАДА соблюдают нормы Общероссийских антидопинговых правил, в соответствии с которыми личность обвиняемого в употреблении допинга спортсмена не может быть обнародована до завершения расследования.

«По факту указанных публикаций в РУСАДА было проведено служебное расследование. Нарушений со стороны действующих сотрудников РУСАДА не выявлено», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

В РУСАДА отметили, что организация не причастна к разглашению информации.

Ранее призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух жестко отреагировал на дисквалификацию фигуристки Сотсковой.