Члены «Барселоны» выразили вотум недоверия президенту клуба Бартомеу

Члены «Барселоны» выразили вотум недоверия президенту Жозепу Бартомеу и совету директоров клуба. Об этом информирует официальный сайт сине-гранатовых.

Организатор данной инициативы Жорди Фарре передал в расположение клуба 20 687 подписей. В ближайшее время будет сформирована специальная комиссия, которая проверит собранные подписи на предмет соответствия клубному уставу.

Если окажется, что все требования соблюдены, заявление о вотуме недоверия будет объявлено ​​действительным, и совету директоров придется провести голосование.

Ранее сообщалось, что полузащитник Коннор Галлахер подписал длительный контракт с «Челси».