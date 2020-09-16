Экс-президент ВФЛА Балахничев приговорен к трем годам тюрьмы

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Балахничев обвинялся в коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Дело было связно с Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ, ныне — World Athletics).

Стоит отметить, что Балахничев намерен обжаловать решение суда. Он заявил, что не считает себя виновным и будет обращаться в Верховный суд Франции и в суд по правам человека.

Ранее сообщалось, что бывший глава World Athletics приговорен к четырем годам лишения свободы.