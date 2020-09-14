СМИ: Макгрегор показал замужней женщине член

Стали известны подробности ареста ирландского бойца ММА, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По данным издания The Sun, спортсмен показал свой половой орган замужней женщине.

Эпизод произошел на острове Корсика, где Макгрегор вместе со своей семьей проводил отдых. 10 сентября на бойца поступило заявление в полицию. Ирландец был арестован по подозрению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Сам Макгрегор свою вину отрицает. После дачи показаний в полицейском участке он был отпущен на свободу.

Ранее ирландец высказался о своем аресте в Twitter, но затем удалил сообщение.

В своей карьере ММА Макгрегор одержал 22 победы в 26 поединках. В июне 2020 года он в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.