«Ньюкасл» намерен судиться с Английской премьер-лигой

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» намерено обратиться в суд с иском к президиуму Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

По информации источника, причиной судебных тяжб является решение боссов АПЛ заблокировать сделку по продаже контрольного пакета акций «Ньюкасла» государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers. Основные претензии «сорок» направлены к исполнительному директору лиги Ричарду Мастерсу, который, как считает владелец клуба Майк Эшли, во время переговоров по продаже клуба действовал «не надлежащим образом».

Эшли приобрел «Ньюкасл» еще в 2007 году и с тех пор предпринял ряд неудачных попыток продать команду. В августе стало известно, что клуб договорился о продаже контрольного пакета акций инвесторам из Саудовской Аравии за £300 млн, однако АПЛ заблокировала эту сделку. Потенциальный покупатель был обвинен в пиратстве и связях с сервизом beoutQ, который незаконно ворует трансляции европейских футбольных матчей, в том числе нарушая условия BeIn и SkySports, одних из главных телевещателей лиги.