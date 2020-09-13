Осака обыграла Азаренко в финале US Open
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Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США — US Open.
В финальном поединка 22-летняя спортсменка обкаталась сильнее представительницы Белоруссии Виктории Азаренко.
Встреча продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3.
Для Осаки победа на US Open стала второй в карьере. Также этот титул стал третьим «Большим шлемом» для нее.
Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс не выступит на турнире категории «Премьер 5» в Риме.