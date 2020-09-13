Осака обыграла Азаренко в финале US Open

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США — US Open.

В финальном поединка 22-летняя спортсменка обкаталась сильнее представительницы Белоруссии Виктории Азаренко.

Встреча продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Для Осаки победа на US Open стала второй в карьере. Также этот титул стал третьим «Большим шлемом» для нее.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс не выступит на турнире категории «Премьер 5» в Риме.