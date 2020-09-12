Косторная публично раскритиковала поведение Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная раскритиковала своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

31 июля именитая специалистка в своем Instagram сообщила о переходе фигуристки в академию Евгения Плющенко, подчеркнув, что получила от нее в качестве требований «целый список девочек нон грата». Косторная на данную публикацию обиделась.

«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков. Я считаю, что если человек ушел, значит, были причины. Выкладывания в Instagram — это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», — цитирует Косторную РИА «Новости».

12 и 13 сентября фигуристы на арене «Мегаспорт» в Москве представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию коротких программ.

Вместе с Косторной из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова. Ранее на это отреагировала их бывшая партнерша по группе Анна Щербакова.