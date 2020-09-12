Косторная публично раскритиковала поведение Тутберидзе
Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная раскритиковала своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.
31 июля именитая специалистка в своем Instagram сообщила о переходе фигуристки в академию Евгения Плющенко, подчеркнув, что получила от нее в качестве требований «целый список девочек нон грата». Косторная на данную публикацию обиделась.
«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков. Я считаю, что если человек ушел, значит, были причины. Выкладывания в Instagram — это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», — цитирует Косторную РИА «Новости».
12 и 13 сентября фигуристы на арене «Мегаспорт» в Москве представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию коротких программ.
Вместе с Косторной из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова. Ранее на это отреагировала их бывшая партнерша по группе Анна Щербакова.
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Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались... Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям.