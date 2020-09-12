Российские фигуристы надеются на проведение ЧМ и ЧЕ в онлайн-формате

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Козловский, который выступает в паре с Александрой Бойковой, поделился ожиданиями от нового сезона. 20-летний спортсмен выразил надежду на то, что вызванные пандемией коронавируса ограничения не станут препятствием для проведения чемпионатов Европы и мира. Из-за COVID-19 было отменено мировое первенство в Монреале, и, по словам Козловского, Международный союз конькобежцев (ИСУ) должен организовать соревнования в режиме онлайн.

«Было бы хорошо, чтобы сезон был. Пусть первая половина будет российской, но вторая половина состоялась — есть конкретные примеры проведения международных турниров даже в режиме онлайн. Думаю, это технический вопрос, и уверен, что Международный союз конькобежцев с этим справится», — цитирует Козловского ТАСС.

В настоящее время фигуристы представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.