Тренер «Тампы» оценил игру Кучерова и Василевского в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре форварда Никиты Кучерова и голкипера Андрея Василевского во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, пошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «молний». Российский нападающий стал автором победного гола, а его соотечественник отразил 27 бросков по своим воротам.

Специалист высоко оценил игру меньшинства команды.

«Гол Кучерова — это круто. Игра Василевского — важно. Но так долго отыграть в меньшинстве и не пропустить... Эти ребята позволили нам дотянуть до последней минуты. И в концовке мы были вознаграждены за усилия», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Ранее Кучеров отметил игру Василевского во втором матче серии с «Айлендерс».