Соболев и Фомин вызваны в сборную России

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России на матчи Лиги наций, сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Форвард красно-белых в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах в чемпионате России, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов заявлял, что не вызвал игрока из-за разногласий с капитаном команды Артемом Дзюбой. После Соболев сообщил, что уладил конфликт с нападающим.

В активе Фомина шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых он не отметился результативными действиями.

3 сентября национальная команда сыграет дома с Сербией, а 6 сентября на выезде встретится с Венгрией.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин получил надрыв мышцы задней поверхности бедра и пропустит матчи Лиги наций.