Месси не прибыл на медосмотр в «Барселону»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не приехал на медосмотр на базу «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

30 августа футболисты каталонского клуба должны были прибыть на базу в назначенное время, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Месси было назначено на 10.15, однако футболист не явился.

Примечательно, что форвард Луис Суарес, который также должен покинуть команду в это летнее трансферное окно, на базе присутствовал.

Ранее сообщалось, что Месси считает, что его контракт с «Барселоной» расторгнут.