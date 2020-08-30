Месси не прибыл на медосмотр в «Барселону»
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Аргентинский нападающий Лионель Месси не приехал на медосмотр на базу «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
30 августа футболисты каталонского клуба должны были прибыть на базу в назначенное время, чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию. Месси было назначено на 10.15, однако футболист не явился.
Примечательно, что форвард Луис Суарес, который также должен покинуть команду в это летнее трансферное окно, на базе присутствовал.
Ранее сообщалось, что Месси считает, что его контракт с «Барселоной» расторгнут.