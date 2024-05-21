Россиянам предрекли рост цен на чай

Цены на чай в российских магазинах вырастут на 5–10% во втором полугодии 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько к Международному дню чая.

«На цену чая влияют урожайность чайных плантаций, курс валют, экономическая ситуация и другие факторы. В сторону снижения влияют рост производства чая в Китае, Индии, Кении и Шри-Ланке, улучшение качества торгово-экономических отношений», — пояснил экономист.

По его словам, рост затрат на логистику, инфляционные процессы способствуют росту цен на чай. Кроме того, значительно повысилась стоимость контейнерных перевозок, что также вносит вклад в увеличение стоимости чая, добавил Шедько. Тем не менее эксперт не ждет снижения спроса россиян на чай в 2024 году.

По данным «Руспродсоюза», средние розничные цены на черный чай в России в апреле 2024 года составили 1243,4 рубля за 1 кг в начале года — 1228,4 руб./кг. Если учесть, что пачка чая, как правило, 200 гр, то ее средняя цена составляет чуть более 246 рублей. Исходя из оценки, во втором полугодии она может стоить от 258–270 рублей.

21 мая отмечается Международный день чая.

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