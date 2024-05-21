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В Петербурге девятиклассница выпала из окна многоэтажки

«Фонтанка»: в Петербурге девятиклассницу нашли под окнами многоэтажки

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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге в районе Полюстрово прохожие нашли под окнами многоэтажки школьницу, девочка выпала из окна 10 этажа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке на севере Петербурга, 16-летняя девочка выпала из окна квартиры на 10 этаже, школьницу обнаружили под окнами соседи. Спасти девочку не удалось.

Известно, что девятиклассница воспитывалась в полной семье, она состояла на учете у психиатра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининграде ребенка доставили в больницу после того, как он вместе с матерью выпал из окна жилого дома. Инцидент произошел на Вагоностроительной улице, перед произошедшим местная жительница позвонила в полицию, но не смогла четко объяснить причину звонка. В результате правоохранители выехали на адрес, но женщина отказалась открывать дверь, поэтому сотрудники МВД вызвали спасателей. В этот момент россиянка вместе с дочерью выпала из окна четвертого этажа. Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли. Ребенка направили в детскую областную больницу. Пострадавшей ничего не угрожает.

Ранее пятиклассник выпал из окна российской школы и попал в больницу в тяжелом состоянии.

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