В России резко выросло число вакансий для полярников

Компании из арктической зоны России Согласно официальным данным Арктического Совета РФ, арктическая зона России охватывает 9 регионов: четыре относятся к ней полностью, пять – частично, площадь арктических территорий – 4,8 млн км² (28% территории страны). На этой территории проживают 2,6 млн человек и сосредоточено большое количество производственных мощностей разместили почти 170 тыс. вакансий для полярников в первые четыре месяца 2024 года, что на 46% больше показателя за аналогичный период 2023-го. Им предлагают от 60,6 тыс. до 300 тыс. рублей на руки. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню полярника.

«Наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны сейчас зафиксировано в Коми – пять человек на рабочее место. В остальных регионах сложился достаточно выраженный кадровый дефицит. Это сложная ситуация для бизнеса, однако у местного населения открываются большие карьерные возможности: спрос на персонал ярко выражен и трудоустройство может идти быстрее и проще», — отметили в пресс-службе сервиса.

Наибольшая доля вакансий для тех, кто хочет стать полярником, приходится на работодателей из отрасли розничной торговли (каждая восьмая вакансия в регионах арктической зоны). На втором месте по спросу на работников находятся компании из сферы строительства – 9% или почти каждая десятая вакансия, на третьем месте – компании из сферы транспорта, а также работодатели из добывающей отрасли.

Компании из Якутии в силу специфики региона и большого сосредоточения крупных и активно развивающихся промышленных объектов предлагают одну из самых высоких зарплат геологам (185 тыс. рублей), а также механикам (185 тыс.) и машинистам (180 тыс. рублей). Работодатели из Красноярского края готовы платить одни из самых высоких зарплат системным аналитикам (до 300 тыс. рублей). Но при это не «отстают» по доходу рабочие профессии. Так, машинисты и геодезисты могут заработать в северных регионах Красноярского края более 160 тыс. рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе компании предлагают достаточно серьезный доход водителям (более 180 тыс. рублей) и сварщикам (180 тыс. рублей). При этом зарплата машиниста такая же, как и в Красноярском крае (около 160 тыс. рублей). В Коми компании предлагают сейчас одну из самых высоких зарплат геодезистам (180 тыс. рублей), также в цене сварщики (154 тыс. рублей), а вот машинисты по уровню дохода на третьем месте (150 тыс. рублей), что очень хорошо для местного уровня, но все равно ниже, чем в других северных регионах.

В Архангельской области серьезный заработок (почти 180 тыс. рублей) предлагают водителям, что в целом соответствует предложениям в ЯНАО. На второе место по доходу в регионе вышли токари (157 тыс. рублей), на третьем – сварщики (136 тыс. рублей).

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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