Костюмы-невидимки помогли российским бойцам спастись от дронов

Маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских военных в течение трех дней переждать в убежище атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик костюмов HiderX.

Отмечается, что благодаря маскировочным костюмам российские военные смогли выбраться в безопасное место.

«Пять наших военнослужащих <...> три дня сидели в «лисьей норе» — это небольшое ответвление в окопе, которое люди прокапывают, чтобы укрыться в случае бомбежки. Бойцы не могли выйти из-под обстрела ВСУ и в итоге выбрались только благодаря нашим маскировочным халатам», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что в маскхалатах дроны ВСУ не видели российских солдат: как только беспилотник подлетал близко, боец садился на корточки, и дрон его терял. Так бойцы смогли выбраться в безопасное место.

До этого Telegram-канал «Крупнокалиберный переполох» сообщал, что боец российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) спасся после атак семи украинских FPV-дронов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.