Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист заявил о подорожании подсолнечного масла в России

Экономист Абрамов: подсолнечное масло в России подорожало на 22,6% за неделю

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

С 12 по 19 мая 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 1,7%, тогда как неделей ранее увеличение составило 0,1%. То есть инфляция в России немного ускорилась. Это произошло из-за повышения цен на подсолнечное масло и куриные тушки, рассказал «Газете.Ru» автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю подорожали два товара – растительное масло «Олейна» на 22,6% и куриные тушки на 1,6%. Цены на остальные 12 товаров остались без изменения», — отметил экономист.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В апреле 2024 года Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в марте тоже составлял 11,2%. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 7,7%.

Ранее Минэкономразвития оценило инфляцию на начало мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами