Экономист заявил о подорожании подсолнечного масла в России

С 12 по 19 мая 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 1,7%, тогда как неделей ранее увеличение составило 0,1%. То есть инфляция в России немного ускорилась. Это произошло из-за повышения цен на подсолнечное масло и куриные тушки, рассказал «Газете.Ru» автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю подорожали два товара – растительное масло «Олейна» на 22,6% и куриные тушки на 1,6%. Цены на остальные 12 товаров остались без изменения», — отметил экономист.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В апреле 2024 года Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в марте тоже составлял 11,2%. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 7,7%.

Ранее Минэкономразвития оценило инфляцию на начало мая.