Россияне впервые стали закладывать дорогие машины

Средняя стоимость автомобилей, передаваемых в обеспечение по автозаймам, в январе-марте 2024 года впервые превысила отметку в 1 млн рублей и достигла 1,012 млн рублей (+30,7% с января-марта 2022 года и +13,5% с первого квартала 2023-го). Об этом говорится в исследовании финтех-сервиса CarMoney (есть у «Газеты.Ru»).

«В числе основных причин роста средней стоимости авто в залоге – общее увеличение цен на автомобили на вторичном рынке, а также рост качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в этом сегменте», – пояснила коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney Татьяна Благовещенская.

По данным Автостата, за первый квартал 2024 года подержанные автомобили в России в среднем подорожали на 1,55% по сравнению с четвертым кварталом 2023-го, соответственно стоимость залогового портфеля росла быстрее, чем стоимость авто на вторичке. По словам эксперта, среди заемщиков растет доля клиентов с высокими доходами: их средний доход достиг 140 тыс. рублей в начале 2024 года (+ 24% за год). Кроме того, среди заемщиков увеличивается доля предпринимателей, добавила Благовещенская.

По ее словам, обе категории заемщиков, как правило, предоставляют в обеспечение более дорогие автомобили – под такой залог легче получить заем на долгий срок и меньшую ставку. Интерес россиян к автозаймам эксперт объяснила их доступностью в сравнении с банковскими кредитами.

Исследование было проведено в мае 2024 года. В CarMoney изучили динамику стоимости залоговых автомобилей в своем портфеле, на который приходится более 55% от общего объема автозаймов, выдаваемых в России.

Ранее в России зафиксировали резкий рост займов на автомобили.