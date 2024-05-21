В России подорожали кухни

За первые четыре месяца 2024 года цены на кухни в России выросли в среднем на 10% относительно аналогичного периода 2023 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента развития каналов продаж «Кухонный Двор» Карина Гудова.

«Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику», — пояснила Гудова.

Она добавила, что спрос россиян на кухни в начале 2024 года находился на уровне аналогичного периода прошлого года, но на фоне его небольшого снижения во второй половине 2023-го сейчас отмечается прирост на 12%.

По прогнозу эксперта, во втором полугодии 2024 года цены могут повыситься в пределах 5–7%.

По ее словам, на себестоимость кухонной мебели также могут влиять увеличение зарплат персонала на фоне беспрецедентно низкой безработицы и высокие ставки по кредитам для предприятий.

Несмотря на это, Гудова ожидает сохранения тенденции плавного роста продаж кухонной мебели во втором полугодии текущего года. По ее оценкам, продажи по итогам 2024 года должны увеличиться на 10% по сравнению с 2023-м.

По данным Mr.Doors, минимальная цена меблировки детской комнаты в мае 2024 года составляет порядка 120 тыс. — 150 тыс. рублей. Это на 10% выше показателя за май 2023-го.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне оформили 14,7% всех микрозаймов на крупные покупки, включая мебель.