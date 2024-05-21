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США планируют поставить Украине новый пакет военной помощи

Politico: США на этой неделе могут объявить о новом пакете помощи Украине

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

США готовят новый пакет военной помощи Украине, о поставках оружия могут объявить на этой неделе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американских чиновников, передает РИА Новости.

«Возможно, позднее на этой неделе будет новый пакет», — пишет издание.

По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений новых пакетов каждые две недели.

До этого The New York Times писала, что Украина запросила у стран НАТО помощь в обеспечении военными инструкторами для обучения 150 тысяч новобранцев. В прошлом США отказывали в этом, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший счел это все равно неизбежным.

15 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый американский фонд помощи Украине имеет своей целью обеспечение развития собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) и закупок ею оружия у других государств.

Ранее Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

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