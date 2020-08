«Барселона» может отказаться от Почеттино из-за финансовых запросов тренера

«Барселона» не может договориться о контракте с бывшим главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Как пишет журналист Танкреди Палмери в Twitter, главное разногласие сторон заключается в финансовых запросах аргентинского специалиста, которые каталонцы не готовы удовлетворить.

В связи с этим высока вероятность, что сине-гранатовые откажутся от кандидатуры Почеттино и переключат внимание на рулевого сборной Нидерландов Рональда Кумана.

Ранее в «Барселоне» сообщили об увольнении Кике Сетьена.

The expensive requests from Pochettino are pushing Barcelona to opt for Ronald Koeman.

Today a new contact with dutch manager