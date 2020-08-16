«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в третий раз подряд

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выявить победителя в основное время команды не смогли, а в овертайме сильнее оказался клуб из Нью-Йорка. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Айлендерс». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона». Одним из его ассистентов стал Александр Овечкин.

Счет в серии стал 3 - 0 в пользу «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу в плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 3-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:1 (ОТ)

1:0 — Ли (Пелеч, Пулок), 14:50;

1:1 — Кузнецов (Карлсон, Овечкин), 25:50;

2:1 — Барзал, 64:28.