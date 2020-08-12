Минспорт России выделил средства на оплату штрафа ВФЛА

Министерство спорта России направило Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) субсидию на развитие данного вида спорта. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помимо этого были выделены средства на выплату штрафа, который федерация должна заплатить World Athletics за нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что штраф ВФЛА составляет $5 млн. Его начислили за фальсификацию документов в деле отечественного прыгуна в высоту Данила Лысенко. Данную сумму федерация должна была перечислить до 1 июля, однако не сделала этого.

Как итог, в World Athletics перестали рассматривать заявки легкоатлетов из России на получение нейтрального статуса.

Ранее американская легкоатлетка была дисквалифицирована за пропуск допинг-тестов.