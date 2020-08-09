Кокорин оценил работу главного тренера «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин оценил работу главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне», — приводит слова Кокорина официальный сайт команды.

Футболист добавил, что Тедеско и капитан «Спартака» Георгий Джикия создали хорошую остановку внутри коллектива.

Ранее Кокорин рассказал об опасности недооценки «Сочи».