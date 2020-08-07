Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру АПЛ

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Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала в Twitter список претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2019/20.

В число номинантов попали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») и Брендан Роджерс («Лестер Сити»).

Победителя выберут путем голосования в интернете, которое продлится до 10 августа.

Ранее были объявлены номинанты на приз лучшему футболисту АПЛ.