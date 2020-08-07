Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру АПЛ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала в Twitter список претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2019/20.
В число номинантов попали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») и Брендан Роджерс («Лестер Сити»).
Победителя выберут путем голосования в интернете, которое продлится до 10 августа.
Ранее были объявлены номинанты на приз лучшему футболисту АПЛ.
The nominations are in!— Premier League (@premierleague) August 7, 2020
Vote for your @BarclaysFooty Manager of the Season: https://t.co/Pog06329vc#PLAwards pic.twitter.com/tV08RbWRZf