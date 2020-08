Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала в Twitter список претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2019/20.

В число номинантов попали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») и Брендан Роджерс («Лестер Сити»).



Победителя выберут путем голосования в интернете, которое продлится до 10 августа.



Ранее были объявлены номинанты на приз лучшему футболисту АПЛ.

The nominations are in!



Vote for your @BarclaysFooty Manager of the Season: https://t.co/Pog06329vc#PLAwards pic.twitter.com/tV08RbWRZf