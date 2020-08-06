«Фенербахче» проявляет интерес к Смолову

Турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к нападающему московского «Локомотива» и сборной России Федору Смолову. Об этом сообщает TRT Spor.

По информации источника, стамбульский коллектив уже сделал предложение «железнодорожникам» по поводу трансфера 30-летнего форварда.

Напомним, что 2020 год Смолов провел в Испании, где играл за «Сельту». В 14 матчах Ла Лиги он смог дважды поразить ворота оппонентов (мадридского «Реала» и «Барселоны»).

Ранее сообщалось, что зщитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну по поводу Лиги чемпионов.