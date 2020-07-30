Полузащитник «Зенита» Кузяев может перейти в «Валенсию»

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев может перейти в «Валенсию». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, представитель хавбека проводит переговоры с руководством «летучих мышей» о трансфере в статусе свободного агента, который получит Кузяев по окончании трудового соглашения с сине-бело-голубыми.

Напомним, что контракт россиянина с действующими чемпионами России истекает этим летом. Также Кузяев заинтересовал «Бордо», «Марсель» и «Хоффенхайм».

Ранее сообщалось, что владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил провести ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» в Португалии.