Черышев отказался переходить в «Зенит»

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отказался переходить в петербургский «Зенит» в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, 29-летний хавбек намерен доработать до конца свой контракт, истекающий в 2022 году.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании Черышев провел 24 матча, сумел забить один мяч и отдать две результативные передачи.

«Валенсия» по итогам Ла Лиги сезона-2019/20 заняла девятую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.

Cadena Ser | Cheryshev wants to stay with Valencia.

The player has a contract until 2022 and there is no intention to leave Valencia despite Valencia's agreement with Zenit! pic.twitter.com/92byQIyTiH